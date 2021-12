Privés de son leader Joel Embiid et Seth Curry, Georges Niang et ses partenaires se sont inclinés cette nuit face aux Grizzlies. Les Sixers ont vite déchanté en passant de l’euphorie d’une victoire face aux Warriors à une belle déculottée sur le parquet de Memphis (126-91).

Jaren Jackson Jr. a pour sa part marqué son retour au jeu en lançant les hostilités avec un 3-points et un gros dunk à deux mains sur Andre Drummond. Philly a tenu la distance avec l’aide d’un Tyrese Maxey agressif pour épauler le duo Korkmaz-Harris (32-28).

Les Sixers sont restés dans le coup jusqu’aux deux missiles à 3-points coup sur coup signé Desmond Bane et Killian Tillie qui ont fait le trou (48-38). Les deux alley-oops conclus par Charles Bassey et Andre Drummond n’y ont pas changé grand-chose, et les locaux, relancés par le trio Jones-Brooks-Adams ont viré à +12 à la pause (68-56).

Loin derrière à la fin du troisième quart-temps (33-19 pour un 101-75 sans appel au score), les Sixers ont juste constaté les dégâts en terminant la rencontre sur un score qui est loin de leur dernier match (126-91). Georges Niang qui a perdu son allure du début de saison a inscrit 6 points et gagné 2 rebonds en 27 minutes de jeu.

