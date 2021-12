Porté notamment par ses Sénégalais, Alanyaspor est allé balayer Malatyaspor, ce dimanche, en Süper Lig (6-2).

La réaction avec la manière. Battu sur sa pelouse par Sivasspor le week-end dernier, Alanyaspor s’est vengé ce dimanche. Dans le cadre de la 16e journée du Championnat de Turquie, la formation de Bulent Korkmaz n’a fait qu’une bouchée du Yeni Malatyapor, dépassé par les événements.

Pourtant, la rencontre avait très mal démarré pour Alanyaspor puisqu’à la 4e minute, le Yeni prenait l’avantage au Français Rayane Aabib. Mais Famara Diédhiou permettait aux siens de vite revenir en marquant sur penalty à la 14e minute. Dans la foulée, Tetteh redonne l’avantage au Yeni (17e).

Le match s’emballe beaucoup plus. Et Davidson inscrivait son cinquième but de la saison pour permettre à Alanyaspor de revenir à 2-2 à la 23e, avant qu’Akabada ne sonne la révolte pour marquer le 3-2 en faveur des visiteurs. Suivent ensuite le but de Novais (2-4, 52e) et le doublé de Famara Diedhiou (56e).

Rentré en fin de match à la place de Famara Diédhiou, qui venait de marquer son sixième but de la saison en Championnat, Khouma Babacar participait à la fête et inscrivait le dernier but de la partie (90e) pour sa troisième réalisation cette saison en Super Lig. Alanyaspor est 6e au classement.

ÖK Y. Malatyaspor – Aytemiz Alanyaspor’umuz: 2-6 (Maç sonucu) pic.twitter.com/bTSjST50tC — Aytemiz Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) December 12, 2021

