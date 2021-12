L’ancien international Kaba Diawara a été nommé sélectionneur de l’équipe nationale de football de la Guinée en remplacement de Didier Six, limogé fin octobre après une année de service.

Sans surprise aucune, l’ancien attaquant du Syli National passe de numéro 2 à numéro 1. Il prend officiellement les rênes de l’équipe de Guinée à compter de ce samedi selon les informations de foot224. Kaba Diawara a signé une convention avec le ministère des sports, au bénéfice de la Fédération Guinéenne de Football.

Il a paraphé un bail de trois mois et bénéficiera des mêmes conditions salariales que Didier Six soit un montant de 30.000 euros le mois. L’ancien attaquant ira avec l’équipe à la CAN et au sortir de la campagne camerounaise, une évaluation de son travail sera faite avant de déterminer la suite à donner à la collaboration entre le technicien et la sélection guinéenne, précise la même source.

wiwsport.com