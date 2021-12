Le statut des entraineurs des équipes nationales de basket, le président de la fédération s’est longuement penché dessus avec nos confreres su quotidien Record. Selon le patron de cette discipline au Sénégal, les choses ne se passent pas comme au football. Il n’y a pas besoin de faire un contrat de longue durée avec les entraineurs. Babacar Ndiaye d’expliquer aussi les raisons qui poussent le Sénégal à vouloir organiser une des fenetres des éliminatoires de la coupe du monde de basket. (Extraits).

Le Sénégal est-il candidat à l’organisation de la fenêtre de février, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde masculine 2023 ?

Ce n’est pas exclu. Je crois qu’on a intérêt à organiser pour plusieurs raisons. La première, c’est d’ordre sportif, pour gagner nos trois matchs et avoir le maximum de points. Dans ces éliminatoires, les points engrangés seront comptabilisés pour chaque fenêtre. Du fait qu’on n’aura pas la meilleure équipe du Sénégal en février avec les absences des joueurs NBA et ceux qui jouent en Euroligue, donc on doit jouer à domicile pour maximiser nos chances. De ce fait, on pourra jouer à l’étranger au mois de juillet avec tous nos meilleurs éléments. Nous y travaillons et c’est un tournoi qui n’est pas trop cher.

Si nous arrivons à avoir une prise en charge des officiels, le transport des équipes et une petite subvention étatique, la Fédération pourra faire le nécessaire. Si nous avons une enveloppe de 50 millions FCFA, le reste peut être pris en charge par la billetterie et la cotisation des équipes. L’Etat du Sénégal ne serait pas contre l’organisation d’une telle compétition. En principe, le tournoi pourrait même coûter 30 millions FCFA sachant que l’Etat ne va pas acheter les billets d’avion pour l’équipe nationale de basket. En tout cas, nous sommes disposés à organiser au mois de février. Nous pensons que ce tournoi pourra se dérouler à Dakar et ce sera les deux poules B et D. (Ndlr : Le groupe D est composé du Sénégal, du Kenya, de la RD Congo et de l’Egypte. La Tunisie, le Sud Soudan, le Cameroun et le Rwanda forment le groupe B). Le tournoi est prévu les 25, 26 et 27 février.

Donc, la Fédération a prolongé avec Boniface Ndong ?

Même si on avait renouvelé avec Boniface Ndong, il ne serait pas disponible à cause de ses obligations en NBA. Ce sera certainement avec Mamadou Guèye «Pabi», un autre technicien et le Directeur technique national. Cela a été défini et c’était la même chose lors de la fenêtre de février 2021 à Yaoundé. Pour les fenêtres de juillet et août, Boniface Ndong sera là. On n’a pas prolongé, mais le principe est retenu.

Pensez-vous à revaloriser ou revoir le traitement des entraineurs nationaux ?

Ce n’est pas une injustice. Je prends l’exemple de Boniface qui ne peut pas avoir deux employeurs. Il travaille en NBA (avec Denver) et fait des piges pour le Sénégal. On ne peut pas lui faire un contrat permanent. Je pense que ce n’est pas nécessaire d’avoir des entraineurs à temps plein. On ne joue pas tout le temps comme au football. Au basket, il y a des fenêtres. Je donne l’exemple des filles qui n’ont pas de compétition en 2022. Elles vont rester un an sans jouer. Est-ce nécessaire d’avoir un coach à temps plein ?

C’est vrai qu’il faut préparer une équipe, mais on discutera de tout ça. L’argent qui doit être utilisé pour payer un coach permanent, ça peut servir pour le fonctionnement du basket. Aujourd’hui, les entraîneurs sont bien payés pendant les compétitions. On a triplé les piges des entraîneurs. Quand je venais, c’était 2,5 ou 3 millions. Maintenant, on avoisine les 10 ou 15 millions. Il faut, cependant, se battre pour que les assistants soient aussi bien traités. C’est un processus et j’espère qu’on y arrivera. Beaucoup de choses ont été faites, mais on va continuer à explorer d’autres pistes.

