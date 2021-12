Avec des réalisations de Pape Matar Sarr et Ibrahima Niane, le FC Metz s’est donné de l’air en écrasant le FC Lorient, ce dimanche, en Ligue 1 (4-1).

Metz a fait le spectacle et en avait grandement besoin. Sevrés de victoire depuis deux journées, les joueurs de Frédéric Antonetti se sont offert un grand bol d’air, et de plaisir, en écrasant le FC Lorient, ce dimanche après-midi, dans le cadre de la 18e journée du Championnat de France.

En difficulté cette saison, à l’instar de l’ensemble de l’effectif messin, c’est Pape Matar Sarr qui a lancé les hostilités dès la 5e minute de jeu pour son premier but cette saison. Puis, un contre son camp de Moritz Jenz (2-0, 9e) et un magnifique but de Boulaya (3-0e, 19e) ont offert le break à Metz.

Et si Moritz Jenz rattrapait plus ou moins son erreur sur le deuxième but pris par les Merlus en réduisant la marque à la 69e (3-1), c’est un autre joueur en difficulté avec Metz cette saison qui se récidive : Ibrahima Niane. L’attaquant sénégalais de 22 ans marqué le 4 à 1 à la 80e pour sa deuxième réalisation cette saison.

Du coup, grâce à une différence de buts par rapport au FC Lorient, le FC Metz quitte la zone de relégation et se classe désormais à la 18e position, donc barragiste.

#FCMFCL [ 𝕃𝕚𝕧𝕖 ] ✅ C'est terminééééééé !!!! 🏆 𝗟𝗲𝘀 𝗚𝗿𝗲𝗻𝗮𝘁𝘀 𝗿𝗲𝘁𝗿𝗼𝘂𝘃𝗲𝗻𝘁 𝗹𝗲 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲̀𝘀 𝗮̀ 𝗱𝗼𝗺𝗶𝗰𝗶𝗹𝗲 𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗮𝘂 @FCLorient ! 4️⃣ – 1️⃣ pic.twitter.com/aDG9aNSzok — Fc Metz ☨ (@FCMetz) December 12, 2021

wiwsport.com