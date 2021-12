Qui aurait cru voir un docteur jouer dans l’équipe nationale féminine de volley-ball du Sénégal ? Pourtant, les Lionnes du ballon multicolore comptent bien dans leurs rangs, un docteur en Droit international privé, doublée d’un Chercheur et juriste d’entreprise. Tous ces titres pour une seule et unique personne : Désirée Roffée Ciss !

Chez les Ciss, le sport est une affaire de famille et Désirée a été bercé dans cet univers de sportifs. « J’ai hérité la passion pour le sport. Je suis issue d’une famille qui a toujours aimé le sport. Mais ma passion pour le volley-ball est un choix personnel », confie Désirée. A 9 ans déjà, celle qui est aujourd’hui Docteur en Droit privé international, avait déjà su comprendre que sa vie sportive devait s’écrire dans le volley-ball grâce notamment au coach Amadou Sène de la Sococim.

De passage à son école, le technicien rufisquois a éveillé en elle l’amour pour ce sport qu’elle pratique jusqu’à présent. « Le coach de la sococim Amadou Sène était de passage à mon école pour nous parler du volley-ball et du lieu des séances d’entraînement c’est ainsi que j’ai commencé à y aller et à prendre goût », raconte la joueuse de l’Iseg Sports vice-championne du Sénégal en 2021. Désirée clame que sa relation avec le volley-ball est « une vraie histoire d’amour ».

Depuis, le chemin n’a pas été court pour la Rufisquoise mais avec de l’abnégation et de la passion, elle est arrivée au bout de ses rêves ou presque. Dotée d’un sens du travail ardu, « Dez » possède un parcours propre aux légendes de son sport. « Qui veut peut. Et mon père ne cessait de me dire que la réussite est toujours au bout de l’effort. J’y suis parvenue par le courage, la persévérance et surtout la foi », affirme Désirée. Passée par Saltigué, Cse, Duc et évoluant actuellement à l’Iseg, elle est un pur produit du club Sococim. Et on comprend mieux l’affinité qu’elle avait avec les joueuses de Sococim au terme de sa finale perdue sous les couleurs de l’Iseg, il y a quelques semaines.

En 2006, date de sa première sélection en équipe nationale, Désirée est devenue internationale sénégalaise avec à ce jour une expérience pas commune dans le monde du volley-ball sénégalais. Un parcours professionnel et académique qui lui ont permis d’être à l’heure actuelle, joueuse internationale mais aussi présidente de la commission juridique de la Fédération Sénégalaise de Volley-ball. Aujourd’hui, en regardant le rétroviseur, la vice-championne du Sénégal en 2021 avec l’Iseg, seul club avec lequel elle n’a pas encore été championne au niveau local, peut se targuer d’un palmarès plus que garni.

Désirée Ciss qui a aussi fait valoir son génie en Chine, y a obtenu des récompenses individuelles telles que la meilleure attaquante et la meilleure joueuse fair-play. Sans oublier le fait qu’elle ait été 4 fois vice-championne du championnat universitaire chinois. D’ailleurs, c’est en Chine qu’elle a obtenu son doctorat en Droit international privé après avoir validé son master en Droit économique international.

Sur le plan national, la Rufisquoise a été plusieurs fois championne avec notamment le Duc, le Cse et surtout avec la Sococim où elle a régné pendant plusieurs années consécutives. Meilleure joueuse du championnat à deux reprises, 3 fois meilleure défenseure et 3 fois meilleure attaquante, l’actuelle capitaine de groupe et porte-parole de la sélection nationale féminine est médaillée de bronze à la Coupe d’Afrique des Nations en 2019. Avec une participation aux Jeux africains, Désirée Ciss compte 5 CAN à son actif dont la dernière au Rwanda, il y a quelques mois.

Joueuse internationale mais aussi Chercheur et juriste, la volleyeuse combine ses deux vies professionnelles à main de fée. En plus de cela, elle monnaie son expertise commerciale pour son propre compte. Aujourd’hui, elle dirige une entreprise dénommée OBB, spécialisée dans la distribution de produits capillaires. Pour autant que cela ne la gêne pas du tout. « Un peu compliqué mais comme j’ai toujours dit qu’il y’avait la main de Dieu dans mes affaires. C’est de lui que me vient cette force de faire plusieurs choses à la fois. Ça demande beaucoup de courage d’organisation et de concentration. Avec Dieu tout est possible, que toute la gloire lui revienne », affirme-t-elle, tout en avouant que c’est de loin d’être une tache aisée.

Pourtant, cette athlète de reconnue par son monde en a toujours envie et garde quelques objectifs dans sa ligne de mire. « J’aimerais avoir une deuxième médaille internationale et achever l’accomplissement de ma mission sur terre », confie-t-elle avec modestie. Pour l’heure, l’armoirie est déjà remplie de sacres et de distinctions qui pourront la rendre fière d’une carrière plus que remarquable.

wiwsport.com – Par Jean Joseph Nicolas