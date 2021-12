En plus de la violence dans les stades, l’équipe nationale du Sénégal a été aussi au menu des échanges à l’assemblée nationale. Le ministre des sports a réaffirmé le soutien de l’Etat au sélectionneur Aliou Cissé.

« Nous réaffirmons ici qu’Aliou Cissé a notre soutien à 100% parce qu’il ne serait pas cohérent d’avoir un entraineur qui engage un combat pour l’intérêt de la nation et ne pas le soutenir » a déclaré le ministre des sports qui a présenté ce dimanche aux députés son budget annuel pour l’année 2022. « L’Etat reconnait les performances d’Aliou Cissé et a joué sa partition en finançant son projet de travail. Si l’Etat n’avait pas réglé les difficultés au niveau de l’équipe nationale : les primes, les longs voyages, on ne serait pas meilleure équipe africaine sur le classement africain après 36 mois » a t’il argumenté.

Le Sénégal sera au Cameroun à partir du 7 janvier prochain pour disputer la 33e édition de la CAN. Finaliste de la précédente édition, l’objectif est de remporter le tournoi intercontinental. « Cela n’enlève en rien le rappel de l’objectif des sénégalais qui est légitime, basé sur du concret. Parce que quand on a une bonne équipe, une fédération qui travaille et l’Etat qui finance, l’ambition est légitime. »

wiwsport.com