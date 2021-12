Le latéral gauche sénégalais Arial Mendy, très souvent remplaçant, a connu une troisième titularisation intéressante le week-end dernier à Montpellier (1-0), avec le CF63… au milieu. A renouveler ce dimanche (15 heures) à Angers ?

Arial, comment avez-vous vécu, à Montpellier, cette première titularisation depuis Rennes (7e journée), qui plus est au poste de milieu mais pas de latéral ?

« Le coach m’a fait confiance pour jouer devant. Je suis là pour aider l’équipe et faire mon boulot. Je pense que j’ai fait ce qu’il fallait. Après, concernant la rencontre, on a perdu 3 points. On n’avait pas fait une bonne première mi-temps, on s’est rattrapé en deuxième, mais c’était trop tard. On a eu les occasions qu’il fallait mais ce n’était pas le jour. »

Entre vous, vous vous dites quoi en ce moment ? Il n’y a pas de déprime ?

« Il n’y a pas de problème. Des moments comme ça, ça arrive. Dans une équipe, il y a des périodes où ça ne va pas. C’est à nous de rester concentrés parce qu’à tout moment, ça peut se décanter. Et on espère lors de ce match (à Angers, NDLR)…»

Personnellement, vous aviez été prévenu un peu en amont par le coach de cette titularisation à ce poste ?

« C’est venu vite. De mon côté, j’étais concentré sur ce match. Les choix du coach, je les respecte. J’avais déjà évolué à ce poste à Lens et au Servette de Genève, je jouais surtout en piston mais c’était un poste où je dépannais de temps en temps.»

« Je suis là pour écouter, pour apprendre. Et pour progresser »

Derrière vous, vous aviez Vital Nsimba comme arrière gauche. Vous vous êtes beaucoup parlé, avant comme pendant le match ?

« Déjà, Vital et moi, on est connectés. Que ce soit au vestiaire ou sur le terrain, on s’entend bien. C’est donc venu naturellement : il connaît mes qualités, je connais les siennes. Après, Vital connaît le club mieux que moi, je suis là pour écouter, pour apprendre. Et pour progresser. »

« Je dois faire mon boulot aux entraînements pour être prêt »

Vous aimez bien, également, l’aspect offensif, prendre votre chance, tenter des tirs, des dribbles…

« J’aime bien aider l’équipe à marquer des buts. Mon rôle, c’est de défendre mais si je peux faire les deux en même temps…»

Justement, défensivement, à ce poste de milieu, le coach vous avait-il demandé un travail particulier ?

« De les empêcher de sortir la balle comme il fallait. Sur cette rencontre à Montpellier, je devais tout faire pour gagner les duels, les un contre un. »

Physiquement, vous vous sentez comment depuis le début de la saison : vous vous sentez monter en rythme ?

« Je peux dire que ce n’est pas facile lorsqu’on ne joue pas beaucoup. Mais physiquement, je me sens bien. Aux entraînements, je travaille comme il faut pour ne pas baisser de niveau. Les entraînement sont toujours adaptés pour ceux qui jouent moins car les matchs, c’est ce qui est le plus important pour garder le rythme. Mais le staff gère ça bien. Après, ce n’est pas moi qui fais les choix. Moi, je dois faire mon boulot aux entraînements pour être prêt si le coach fait appel à moi…»

« Angers peut faire mal mais nous aussi »

Quel regard portez-vous sur vos prochains adversaires angevins ?

« Je les ai regardés jouer contre Lens. C’est une bonne équipe, qui peut avoir la possession comme être dangereuse sur les transitions. C’est une équipe qui peut faire mal mais nous aussi… On ne la craint pas parce qu’on a toujours fait des bons matchs. C’est à nous d’être concentrés sur les 90 minutes et là, je pense qu’on aura un résultat positif. »

