Liverpool, qui accueille Aston Villa ce samedi (15h00 GMT), va tenter de s’accrocher ai leader Manchester City, qui reçoit un peu plus tôt dans la journée Wolverhampton (12h30), lors de la 16e journée de Premier League.

Après une victoire poussive sur la pelouse de Wolverhampton le week-end dernier (1-0), Liverpool s’est ressaisi mardi en Ligue des Champions en disposant non pas facilement mais avec beaucoup de certitudes l’AC Milan (2-1). Contre les Wolves en Championnat, les Reds ont surtout montré qu’il avait de la réserve pour s’imposer dans les durs moments.

À quatre journées de la fin de la phase aller et donc à deux semaines du Boxing Day, qui fait souvent figure d’une période décisive pour la suite de la saison, les joueurs de Jurgen Klopp doivent en tout cas maintenir leur bonne dynamique de six victoires consécutives. Pour cela, il faudra venir à bout de l’équipe de Steven Gerard, qui revient à Anfield dans le costume d’entraîneur d’Aston Villa.

Sadio Mané pour retrouver le chemin des filets

Les clés de la réussite pour Liverpool en cette première partie de saison ? Une très bonne attaque certainement. Et quand on en parle, on pense évidemment à Sadio Mané. Auteur de neuf buts cette saison, dont sept en Championnat, l’attaquant sénégalais alterne matchs chatoyants, pressions plus ternes et cinq matchs consécutives sans le moindre but.

Pour mieux avoir la confiance en sac, l’ancien joueur de Southampton va tenter de retrouver le chemin des filets face à une équipe qui lui réussit plutôt pas mal. En huit matchs face aux Villans, Sadio Mané n’a perdu aucune rencontre (6 victoires et 2 nuls) et a marqué buts et délivré deux passes décisives.

