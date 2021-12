À l’occasion de la 18e journée de Ligue 2, le Paris FC s’est refait une promenade de santé sur la pelouse de Valenciennes (4-1), grâce notamment à un nouveau but de Moustapha Name.

Profitant d’une entame de match parfaire, le Paris FC, 4e, n’a fait qu’une bouchée de Valenciennes, ce samedi après-midi. En 20 minutes, les joueurs de Thierry Laurey ont fait couler sur ceux de Christophe Delmotte et il faillait compter sur le troisième but de la saison pour Moustapha Name.

Le milieu de terrain international sénégalais a ouvert le score dès la 6e minute profitant d’un penalty commis par Joffrey Cuffaut. La suite ? Un festival du PFC. A la 18e, Morgan Guilavogui marquait le 2-0 avant que Gaëtan Laura ne dicte sentence (20e). En fin de match, Alfarela participait à la fête (80e).

🔥 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗥𝗘 !! 5⃣ème succès consécutif du Paris FC ! 🎁 Pour fêter ça, -30% sur les places Paris FC – Lyon avec le code promo "VICTOIRE" 👉 https://t.co/e0ClCG0F1Y#VAFCPFC pic.twitter.com/weARbgmayt — Paris FC (@ParisFC) December 11, 2021

