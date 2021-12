Lanterne rouge, Nancy n’a pas tenu face au 10e, Nîmes Olympique, ce samedi, lors de la 18e journée de Ligue 2. Des Sénégalais se sont démarqués dans cette rencontre

Nouvelle désillusion pour l’AS Nancy Loraine. Au Stade des Costières, ce samedi après-midi, dans le cadre de la 18e journée du Championnat de Deuxième Division de France, les joueurs de Benoit Pedretii ont été punis par Nîmes … et Moussa Koné, qui les ont fait subir leur 10e défaite cette saison.

Si Mamadou Thiam, servi par Saliou Ciss à la 42e, marquai son troisième but de la saison pour répondre à l’ouverture du score nîmois, la joie de l’attaquant nancéen sera de courte durée. Deux minutes plus tard (44e), c’est Moussa Koné qui lui répondait pour son cinquième but en Championnat.

Revenu dans le groupe nîmois pour la première fois cette saison, Sidy Sarr est resté sur le banc pour cette rencontre.

C'est TER-MI-NÉ ! Les Crocos s'imposent 2 buts à 1 face à Nancy (Ómarsson, Koné) ! pic.twitter.com/lZsARxCPy8 — 🐊 Nîmes Olympique (@nimesolympique) December 11, 2021

