Le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Amara Charaf-Eddine, a déclaré jeudi que l’équipe nationale disputera deux matchs amicaux : le samedi 1e janvier face à la Gambie et le mercredi 5 janvier devant le Ghana, lors du stage précompétitif prévu à Doha (Qatar), en vue de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022, ndlr) au Cameroun (9 janvier – 6 février).

« Nous avons finalisé le programme de préparation de l’équipe nationale pour la CAN-2021, avec au menu deux matchs amicaux à Doha : le 1e janvier face à la Gambie et le 5 janvier devant le Ghana. Le stage se poursuivra jusqu’au 6 janvier, alors que le départ pour Douala est prévu le 7 janvier », a indiqué le premier responsable de la FAF, dans un entretien accordé à la télévision nationale depuis Doha, où il se trouve pour assister à la Coupe arabe de la Fifa-2021.

Amara Charad-Eddine confirme ainsi l’information rapportée mercredi par l’APS, à propos des deux adversaires en amical des « Verts », dans le cadre de la préparation pour la CAN-2021.

Qualifiés pour la prochaine CAN-2021, la Gambie, évoluera dans le groupe F, en compagnie de la Tunisie, du Mali, et de la Mauritanie, tandis que les « Black Stars » ghanéens sont logés dans le groupe C, avec le Maroc, les Comores, et le Gabon.

La première étape de préparation des « Verts », sera entamée durant la troisième semaine du mois de décembre au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa. L’effectif retenu pour prendre part à la CAN-2021, sera au grand complet à partir du 27 décembre, jour du départ pour Doha.

Le choix de se préparer à Doha avait été déjà adopté avant la dernière CAN-2019 en Egypte, remportée par l’Algérie. Les « Verts » avaient disputés deux tests amicaux avant leur départ au Caire : face au Burundi (1-1) et au Mali (3-2).

