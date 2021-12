En match comptant pour la 3e journée de Ligue 1, le Guédiawaye FC est allé s’imposer par 3 buts à rien au Stade Fodé Wade contre Diambars.

Complètement dépassés par les événements, les Académiciens ont totalement sombré. Sur sa pelouse du Stade Fodé Wade où il n’avait plus concédé la moindre défaite en Championnat depuis le 8 février 2020 face au Jaraaf (0-1), Diambars a été corrigé par une très bonne équipe du Guédiawaye FC, en réussite.

Les joueurs de Bruno Rohart ont d’abord concédé l’ouverture du score de la part d’Insa Badji juste avant la pause (44e). Et la seconde mi-temps ne pouvait mieux démarrer pour le promu puisqu’à la 49e, Pape Doudou apparait pour doubler la mise. Et malgré l’expulsion de Sonko, les visiteurs vont ajouter un troisième but à la 91e.

Du coup, Diambars concède logiquement sa première défaite de la saison alors que Guédiawaye FC s’offre son premier succès. Au classement, Diambars descend provisoirement à la 4e place avec quatre points. De son côté, grâce à ce succès éclatant, GFC prend provisoirement la première place avec quatre unités.

wiwsport.com