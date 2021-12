Présent lors du panel de l’ANPS en vue de la Coupe d’Afrique des nations, Papa Massata Diack a livré ses recommandations qu’il considère opportunes pour atteindre la consécration tant attendue.

Quelques jours après la disparition de son père, Massata Diack a été l’un des invités de l’ANPS au panel organisé sur les 15 participations du Sénégal sans sacre. « Je suis là pour partager mon expérience avec l’équipe nationale du Sénégal mais aussi d’autres pays africains. La fédération est passée à la maison familiale pour présenter ses condoléances et mon grand frère Seydou Diack leur a fait part de l’une des plus grandes volontés du Président Lamine Diack était que le Sénégal remporte la Coupe d’Afrique », rappelle le fils de l’ancien président de l’IAAF.

Doté d’une expérience du haut niveau grâce à son parcours dans le monde du sport, le fils de feu Lamine Diack a fait part de son vécu lors du panel organisé ce samedi par l’Association Nationale de la Presse Sportive du Sénégal. « Je voudrais partager avec vous mon vécu dans le football avec l’équipe nationale notamment. Et j’ai quelques huit recommandations à faire. Nous allons au Cameroun, je vous recommande de verrouiller à tous les niveaux la sécurité autour de l’équipe nationale. Que ça soit la GIGN, la BIP et surtout, j’insiste là-dessus, un conseil de sages. L’équipe nationale avait des vieux tels que Bescaye Diop. C’est quelqu’un qui réglait tous les problèmes au temps de ces doyens, Yatma et autres… », martèle Papa Massata Diack sous les applaudissements du public.

Pour lui, rien n’est fortuit dans le football de haut niveau. Tous les détails comptent et devraient être pris en compte. Massata a fait part des motivations qui pourraient aider les Lions à se surpasser lors de cette compétition. « Il faut tout faire pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Comme par exemple amener un membre de famille de chaque joueur pour les haranguer. Je me rappelle aussi que nous avions instauré des primes de motivations pour booster les joueurs parce que c’est ça le haut niveau. En 2002, c’est moi-même qui avait conçu le contrat d’engagement qui faisait état des contrats de motivations pour les joueurs selon le niveau de la compétition… Il faut y intégrer tout le monde afin que chacun se sente concerné par la CAN… », a conclu le patron de Pamodzi lors du panel de l’ANPS.

