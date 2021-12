Leader de Premier League, Chelsea d’Edouard Mendy aura fort à faire ce samedi, à 12h30, lors de son déplacement sur la pelouse de West Ham en ouverture de la 14e journée de Premier League.

Le Championnat d’Angleterre entame sa 15e journée avec un choc londonien en haut du classement entre West Ham United et Chelsea. Avec 33 points, les hommes de Thomas Tuchel, vainqueurs de Watford (2-1) mercredi, dominent les débats avec une longueur d’avance sur Manchester City et une marge de deux unités sur Liverpool et tenteront donc de rester leader.

En face, Chelsea est opposé à des Hammers classés quatrièmes mais qui viennent d’enchaîner trois rencontres sans victoire en Championnat. Les joueurs de David Moyes voudront donc renouer avec le succès pour conforter leur place dans le Big 4. Lors de la dernière journée, West Ham United a concédé le nul à domicile face à Brighton and Hove Albion (1-1).

wiwsport.com