Ce samedi (13h00 GMT), Villarreal de Boulaye Dia affronte le FC Séville pour tenter d’enrayer ses deux derniers résultats en Championnat.

Après un match nul face au Celta Vigo (1-1) et une défaite frustrante contre le FC Barcelone (1-3), Villarreal, 12e du Championnat avec 4 points d’avance sur le premier relégable, se rend au Ramón Sánchez Pizjuán pour faire face au FC Séville lors de la 16e journée de LaLiga. Le Sous-Marin Jaune tentera de retrouver le sourire et de s’imposer comme lors de son dernier match en Coupe du Roi.

La partie ne sera pas facile car leur adversaire du jour brille à domicile cette saison puisqu’il n’a perdu aucun de ses six matchs (5 victoires et un nul) et est plutôt bien classé en occupant la 4ème position. Boulaye Dia, buteur en Coupe du Roi, et ses partenaires vont néanmoins essayer de profiter des deux derniers résultats du FC Séville, qui reste sur un match nul et une défaite en Championnat.

