Auteur d’une superbe rencontre ponctuée d’un but et d’une passe décisive, Aliou Badji a enclenché la victoire d’Amiens vendredi, face à Dunkerque (3-0).

Le show d’Aliou Badji. Titulaire, l’attaquant sénégalais a rendu fou la défense de Dunkerque, lors de la 17e journée du Championnat de Deuxième Division de France. L’ancien du Casa Sports, à lui seul, a sorti l’Amiens de la zone rouge avec une performance XXL.

D’abord, le joueur de 24 ans a ouvert le score à la 26e en coupant parfaitement un centre d’Owen Gene. Ensuite, il se met au service de Chadrac Akolo pour le deuxième but amiénois (80e). Et enfin, la connexion sénégalo-sénégalaise. A la 92e, Amadou Ciss centre fort et trouve Badji seul face au but. Doublé.

Du coup, Amiens l’emporte sans trembler 3-0 et quitte la zone de relégation (17e).

wiwsport.com