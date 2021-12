Opa Nguette était en conférence de presse avant match ce vendredi. Le FC Metz se déplace sur la pelouse du Monaco ce dimanche à 14h. L’attaquant des grenats a lancé un appel à l’union pour le maintien en Ligue 1.

En 16 matchs disputés, les Messins ne comptent que deux victoires, 6 matchs nuls et 8 défaites. Une situation difficile qui les met à la 19e place du classement de la Ligue 1, devant Saint-Etienne. Auteur d’un doublé le 21 novembre passé, passeur décisif lors de la défaite face à Montpellier, Opa Nguette qui retrouve sa place dans le groupe après une longue blessure au début de la saison faisait face à la presse.

« Face à Montpellier, c’était une soirée compliquée surtout qu’on prend des buts assez spéciaux. A la pause, le coach nous a motivé pour revenir, malheureusement on prend rapidement le troisième but ». Malgré tout, on a continué à jouer pour essayer de marquer et revenir mais ca s’est mal passé. C’est très compliqué actuellement, mais il faut à tout prix garder le positif et tout faire pour se sauver. J’ai souvent joué le maintien et je sais que ca se joue souvent au mental. Il faut donc qu’on continue à s’accrocher » a déclaré le Lion de 27 ans. Ses propos sont rapportés sur la page Twitter du club.

Depuis 2016, il évolue au FC Metz. Opa Nguette qui a disputé dans le club 100 matchs en Ligue 1 reste optimiste pour la suite. « En ce moment, ce n’est pas tout rose. Nous sommes dans une situation très compliquée. Nous sommes tous frustrés car nous savons très bien que nous pouvons faire mieux, mais il faut continuer à s’accrocher car il reste beaucoup de matches. »

Alors que la situation est tendue avec les supporters notamment les Ultras de la Horde Frenetik 1997, il lance un appel à l’union pour aller de l’avant. « Nos supporters? Ils nous soutiennent au maximum, et maintenant c’est à nous de faire le travail sur le terrain pour prouver qu’on mérite notre place en Ligue 1. Supporters et joueurs, nous devons rester unis pour essayer d’aller de l’avant. De mon coté, j’essaie d’apporter au maximum mon expérience pour pousser le groupe vers le haut »

