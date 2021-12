Le FC Metz s’est incliné mercredi passé face à Montpellier (1-3). Une rencontre où l’attaquant Opa Nguette a été décisif sur le but de Nicolas Preville. Il disputait son 100e match dans l’élite.

Depuis 2016, il évolue sous les couleurs des messins. L’attaquant de 27 ans a atteint la barre des 100 matchs disputés dans l’élite avec le club de la Mosselle.

Pour sa première saison en Ligue 1 (2016-2017), il a disputé 33 matchs pour 2 buts inscrits et 3 passes décisives. L’année suivante, il totalisait 17 matchs sans trouver le chemin des filets. Puis le FC Metz sera relégué en Ligue 2 et ne trouvera l’élite que pour la saison 2019-2020 où le Lion a joué 26 matchs (5 buts et 3 passes décisives).

L’année derniere, il comptait 16 matchs, 3buts et une passe décisive. Et cette saison, 9 matchs disputés (2 buts – 2 passes décisives).

[ 𝔸𝕡𝕡𝕒𝕣𝕚𝕥𝕚𝕠𝕟𝕤 ] 💥 Notre milieu de terrain Vincent #Pajot a dépassé le cap des 2️⃣0️⃣0️⃣ matches en @Ligue1UberEats ! 🤝 Samedi, @NguetteO a disputé son 1️⃣0️⃣0️⃣ème match avec le #FCMetz dans l’élite. 📸 Nos deux Grenats ont reçu un maillot spécial ce mercredi 👇 pic.twitter.com/dvvxYGCoez — Fc Metz ☨ (@FCMetz) December 2, 2021

