C’est la fin de l’aventure pour Tapha Gaye à la tête de l’équipe nationale féminine de basket du Sénégal. La fédération va revoir ses plans, en mettant fin au cumul après l’échec des Lionnes à l’Afrobasket, symbolisé par une triste quatrième place pour nation qui rêvait du podium au pire des cas. L’actuel sélectionneur national va céder la place et se concentrer uniquement sur ses missions de directeur technique national.

Cette décision sera entérinée par les instances faitières à l’issue d’une assemblée générale où les différents rapports techniques des différentes compétitions internationales seront étudiés. Le directeur technique et sélectionneur national des Lionnes a déjà rendu sa copie.

Au regard des arguments techniques avancés, du déroulement des compétitions et des charges qui pèsent sur les épaules des différents techniciens, l’équipe dirigeante a estimé plus judicieux de chercher un entraîneur capable de prendre le relais sur Tapha Gaye et de laisser ce dernier peaufiner son projet de massification et de la formation des segments de son département, en charge du volet technique.

Un retour à l’orthodoxie. Mais aussi le respect de la parole donnée. Quand il s’est agi de poser le débat sur qui va l’évaluer, Tapha Gaye, lui-même, disait à L’Obs, ceci; «Je vais être jugé par la Fédération en fonction des objectifs. Et pour moi, objectif ou pas, quand je vais à une compétition, c’est pour gagner le titre. Maintenant, si je ne gagne pas, je vais revoir ma méthode ou changer et donner l’équipe à quelqu’un d’autre.»