«C’est difficile d’énumérer toutes les qualités du doyen mais il faut noter que c’était un monument, une légende, une figure emblématique du sport mondial et sénégalais en particulier. C’est avec tristesse que j’ai appris sa disparition, une grande perte pour le Sénégal (…) Il faut rappeler aussi que Lamine fut maire de Dakar et je connais pas mal de personnes qui confirment avoir eu un toit sous son magistère comme pour dire que c’était un homme avec un grand cœur. Le doyen était d’une simplicité exemplaire, aujourd’hui j’en suis sûr qu’il sera au menu dans toutes les rédactions car cet homme a beaucoup fait pour son pays et pour le monde du football. Je prie pour que le tout puissant l’accueille dans son paradis céleste », a confié le doyen Lay Diaw sur les ondes de la RFM.