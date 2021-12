Ce vendredi en conférence de presse, Alfred Gomis a regretté l’absence d’Edouard Mendy dans la liste des 30 nominés au Ballon d’or. Le gardien du Stade Rennais espère également que le manque de considération pour les joueurs africains est un problème qui sera rapidement réglé.

Entre l’absence d’Edouard Mendy dans la liste des 30 prétendants au Ballon d’or et la septième place de Mohamed Salah dans la course à ce trophée, le manque de considération des joueurs africains est un problème de plus en plus relevé.

Présent en conférence de presse, le gardien du Stade Rennais Alfred Gomis (28 ans) a été interrogé s’est exprimé sur le cas du portier des Blues qui malgré sa dernière saison très solide n’a pas l’air d’être jugé à sa juste valeur: « Je n’ai pas trouvé totalement correct que Mendy ne soit pas dans la liste des 30 joueurs pour le Ballon d’or (…) Avec la saison qu’il avait faite, il fallait le mettre à mon avis ».

« C’est bizarre de voir un joueur comme Mohamed Salah terminer septième »

Si Gomis a livré ses impressions sur le cas de son compatriote, le Rennais n’a toutefois pas voulu évoquer en détail le manque de médiatisation sur les joueurs africains: « Il y a déjà plein de monde qui se sont exprimés sur ce sujet. Moi j’ai mon avis, mais je ne veux pas jeter de l’huile sur le feu ».

Tout en espérant de la part des instances qu’une solution soit trouvée afin de régler ce problème: « Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ça c’est sûr, parce que c’est bizarre de voir un joueur comme Mohamed Salah terminer septième. Je suis persuadé qu’une solution est cherchée afin d’améliorer les choses ».

wiwsport.com avec RMC