Les parisiens largement leader du championnat avec 12 points d’avance sur Marseille classé 2ème, n’ont pu se défaire du 4ème de la ligue 1, l’OGC Nice. Le milieu international sénégalais du PSG voit des progrès dans le jeu malgré le partage des points face aux Aiglons mercredi soir (0-0).

«On retient la maîtrise du jeu. En première période, on a bien contrôlé le match. Malheureusement, on n’a pas réussi à marquer ce but qui nous aurait permis de l’emporter. On aurait aimé gagner. La maîtrise n’a pas suffi. C’est ce qui nous manquait dans les matches précédents. On a réussi à le faire cette fois, mais on n’a pas su convertir le peu d’occasions qu’on avait.

On fait nul contre Nice, une bonne équipe, qui a bien fermé les lignes, bien défendu. Il faut continuer de travailler afin de parfaire notre jeu et la finition dans les prochains matches. Un risque de décompression avant la fin de l’année ? Je ne crois pas. On reste professionnel, on est là pour gagner tous les matches. On fera les comptes à la fin de l’année ou de la saison.

L’important, c’est de rester concentré. On a un effectif assez complet. Avec tous les joueurs qu’on a, (Mauricio Pochettino) peut faire tourner, faire reposer certains éléments. Il n’y a pas de risque de relâchement, pas de risque de laisser filer des points. Des progrès dans le jeu ? On a eu beaucoup la possession dans ce match. Ce n’était peut-être pas le cas dans les précédents matches. Ça montre qu’on a fait un petit pas. Il faut continuer à travailler sur cette maîtrise et l’efficacité devant le but.»