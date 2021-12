Après-midi parfait pour Göztepe en Coupe de Turquie, qui l’a emporté sans trembler face à une équipe de Quatrième Division.

Dix-huitième de son Championnat, donc relégable, et sans victoire depuis le 17 octobre dernier face Kasımpaşa (2-1), Göztepe voulait relever la tête. À domicile, ce jeudi après-midi, en Coupe de Turquie, les joueurs de Nestor El Maestro ont rempli leur mission en dominant facilement le Kahta 02 Spor (5-0), évoluant en D4.

Ayant joué toute la rencontre, Chérif Ndiaye a récidivé devant les buts. En effet, l’attaquant sénégalais de 25 ans, qui n’avait plus marqué depuis sept rencontres consécutives, a inscrit un doublé. Il a d’abord ouvert le score à la 20e minute avant de doubler la mise à la 55e pour ses troisièmes et quatrièmes but cette saison.

Karşılaşma 5-0 galibiyetimiz ile sona erdi. Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst turdayız💪#Göztepe pic.twitter.com/wuDQAHz6jF — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) December 2, 2021

