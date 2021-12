En 2019, le Sénégal avait déclaré forfait à la coupe du monde de Teqball, faute de moyens. En 2021, le même scénario risque de se reproduire. L’association sénégalaise de Teqball (ASTEQ) ne sait plus à quel saint se vouer.

Pape Makhtar Diaw et Mame Cheikh Fam de Jappo Teqball Club seront les représentants du Sénégal à la coupe du monde de cette discipline. La compétition démarre dans quelques jours, du 8 au 11 décembre prochain en Pologne. A 4 jours de la date retenue pour l’arrivée des délégations, le Sénégal court tout droit vers le forfait. Le vice-président chargé du développement de l’ASTEQ sonne l’alarme.

« Nous devons y être le 7 décembre au plus tard parce qu’il y’a la réunion technique le jour même. Avec le changement climatique, il fera -3°, nous devions y être un plus tôt pour adapter les joueurs à cette température. On avait un budget de 5 millions, là nous sommes à 2,5 millions. Le président de l’ASTEQ et moi avons vidé nos comptes. Le reste de la somme à mobiliser servira à acheter les billets d’avions qui coutent chers » déclare Modou Gueye Seck joint par la rédaction de wiwsport. Il fait le point de la situation.

Selon le vice-président, des échanges ont eu avec le ministère des sports et le CNOSS. Depuis rien a été fait. « Ils nous ont reçu et nous ont écouté puis rien du tout. On n’a pas reçu de leur part ni d’aide administrative pour les visas et autre, ni accompagnement financier » déplore t’il.

Les joueurs s’entrainent dans l’incertitude a t-il fait savoir. Le Teqball qui a commencé au Sénégal en 2019 compte aujourd’hui plus d’une quarantaine de clubs affiliés à l’association (49 en avril) qui a organisé en décembre passé les National Chalenger Series. Ce tour qualificatif exigé par la Fédération internationale de Teqball a regroupé plusieurs joueurs venus des régions du Sénégal.

Les progrès faits dans cette discipline reconnu comme sport officiel dans le monde sont félicités par le secrétaire général de la FITEQ qui était au Sénégal en avril passé dans le cadre du FITEQ ROADSHOW. « L’association est déjà très forte et le niveau de Teqball très bon. Et avec la formation faite ces 3 jours, le niveau va augmenter. Ce qui m’a impressionné ici est la détermination de l’association, le niveau de Teqball qui est fort. Et les clubs que j’ai visité aussi. Il y’a des endroits difficiles d’accès mais les jeunes font tout pour pratiquer la discipline » avait déclaré Marius Vizer Jr.

Depuis janvier, l’ASTEQ court derrière le ministère des sports pour passer d’association au comité national de promotion pour faciliter la prise en charge lors des compétitions a t’on appris. Toujours rien!

Ils sont bons. Très bons.

Ils sont qualifiés aux championnats du monde de @Teqball et se préparent sérieusement.

Ils ont obtenu leurs visas.

Mais ils risquent de ne pas partir car ils n'ont pas encore leurs billets d'avion.

La compétition démarre mardi prochain. #Senegal #WCH pic.twitter.com/A1Phd1YdzS — Seck Modou Gueye (@SeckModouGueye) December 2, 2021

