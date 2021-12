Pape Alioune Ndiaye brille du côté de la Grèce. Le milieu de terrain de l’Aris fait partie des sept nominés pour être élu meilleur joueur du mois de novembre de Super League.

Le mois de novembre a été plutôt prolifique et pour l’Aris Salonique et pour Pape Alioune Ndiaye. Trois matchs, deux victoires et trois grosses performances face au Volos (2-1), le PAS Giannina – malgré la lourde défaite des siens (0-5) – et lors de son dernier match contre le PAOK dans le derby de Salonique (1-0) ont placé le Sénégalais parmi les joueurs les plus en vue du Championnat grec.

Preuve d’un excellent niveau de jeu retrouvé à 31 ans, Badou Ndiaye (32 sélections, 2 buts) vient d’être nommé parmi les sept meilleurs joueurs de Super League durant le mois de novembre. Sur trois rencontres, il a marqué un but et délivré une passe décisive. Des prestations à raconter à Aliou Cissé à quelques semaines de la publication de liste des joueurs convoqués pour la CAN 2021 ?

🗳️ Ψηφίστε στο https://t.co/bjcu55VVGh τον #Interwetten #Potm του #November. Οι υποψήφιοι Interwetten Player Of The Month Νοεμβρίου (9η-11η αγων.) είναι οι ακόλουθοι: 1/ Μ. Εντιαγέ

2/ Κ. Σόνι

3/ Θ. Γκαραβέλης

4/ Γ. Ελ Αραμπί

5/ Π. Βούρος

6/ Μαουρίτσιο

7/ Χ. Περέα#slgr #vote pic.twitter.com/0IBZhp2zxb — Super League Greece (@Super_League_GR) December 2, 2021

