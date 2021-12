Le retour tant attendu n’a pas été triomphale. Après plus de cinq ans hors des arènes, Zoss effectuait son come-back, ce dimanche soir, pour défier Alioune Séye 2. Mais le duel entre le leader de l’écurie Door Dorate et celui du Walo n’est pas allé au terme du meilleur goût des amateurs.

«Je n’ai pas eu de problème de repère et tout ce que j’entends dire dans les analyses. On ne peut pas juger mon retour sur ce combat qui n’est pas allé à terme. C’est un combat que j’ai perdu sur décision arbitrale. On est entré en contact et ses ongles m’ont déchiré la paupière inférieure.

Donc cette défaite n’a rien à voir avec tous ces arguments qu’on me balance: manque de repères d’un athlète resté des années sans combat. Si le combat était allé à son terme et qu’on me domine sur le plan physique et technique, à la rigueur. Il y a des lutteurs qui sont toujours en activité et qui se font terrasser de la manière la plus humiliante.

Moi, j’ai juste été blessé et le combat s’est arrêté, donc on ne peut pas me juger. Si j’avais perdu les repères, je n’allais pas ouvrir les hostilités, attaquer l’adversaire. Je suis là pour lutter, je ne considère pas que j’ai raté mon retour. L’avenir nous édifiera.», nous dit Zoss dans l’Observateur .

Wiwsport