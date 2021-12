Seul tireur sénégalais dans le top mondial, Moustapha Kama, qui est passé de N°2 mondial à Nº7, menace de ne plus porter les couleurs nationales tant qu’il n’aura pas le soutien financier des autorités sportives sénégalaises.

Disparu des tapis mondiaux et africains depuis le Tournoi de qualification de Tokyo 2020 au Maroc, Moustapha Kama réapparaît. Non pas sur le tapis, mais sur sa page face book. Une sortie hors tapis que le tireur sénégalais, basé en Allemagne, explique par une situation sportive difficile, qui lui ronge le cœur.

« Nombreux sont ceux qui me demandent pourquoi ils ne me voient plus dans les compétitions internationales depuis un bon moment», a fait savoir sur sa page Facebook hier, le combattant sénégalais.

« Le silence me ronge le cœur et j’ai décidé de faire cette publication», soutient le médaillé d’argent aux Championnats d’Afrique 2018 à Agadir, au Maroc. «Je suis basé en Allemagne dans un centre depuis 2016. Je peux dire que tout devient de plus en plus dur pour moi. Étant donné qu’à chaque période olympique, on prépare la nouvelle saison en direction des JO de Paris 2024, mais depuis un bon moment je n’ai pas de nouvelles concernant le soutien financier de l’État du Sénégal, à travers le ministère des Sports, le CNOSS ou même de la fédération », révèle Moustapha Kama, membre de l’équipe nationale de taekwondo.

« Je ne peux plus continuer à me débrouiller seul, parce que je pratique un sport olympique qui nécessite une bonne préparation. Quand on dit préparation, c’est avec de l’argent. J’ai raté pas mal de compétitions. En deux ans, je n’ai participé qu’à deux compétitions », ajoute le médaillé de bronze aux Jeux africains de 2019 à Rabat, au Maroc.

« Avant, c’était dû à la Covid, mais maintenant ce n’est plus le cas. J’ai raté plus de 7 compétitions. Ce qui fait que je suis passé de N°2 à N°7 mondial. Avec cette situation, je risque de ne plus être dans le top des 32 athlètes olympiques. En plus, le Sénégal risque de ne plus avoir un représentant dans ce top, parce que pour y figurer il faut beaucoup de travail et beaucoup de compétitions», confie Kama.

Au regard de tous ces manquements, « J’ai décidé de ne plus porter les couleurs du Sénégal, tant que je n’aurais pas le soutien financier de mon pays », souligne t-il. En attendant la nouvelle saison 2022 : « J’espère que les choses vont se décanter, avant que les compétitions ne reprennent», dit-il.

Avec Stades