Les Blues s’imposent à Watford sur le score de 2 buts à 1.

Opération réussie pour Chelsea qui a fait le déplacement au Vicarage Road pour cette 14ème journée de Premier League. Les Blues, leader du championnat anglais, ont imposé leur suprématie à Watford en gagnant sur le score de 2-1.

Les leaders de l’élite anglais viennent de prendre 3 points importants pour la course au titre. Après le nul face à United en encaissant en premier, les Blues ont trouvé en premier le chemin des filets. C’est Mason Mount qui a ouvert le score à la 29ème minute sur un service de l’allemand Kai havertz. Cependant, Edouard Mendy se fera trompé à la 43ème minute par Dennis sur une frappe déviée par son défenseur Rudiger.

1-1 en première période, les Blues se montrent plus agressifs en seconde mi-temps malgré le haut pressing des coéquipiers d’Ismaila Sarr qui n’a pas disputé la rencontre pour cause de blessure. C’est le marocain Hakim Ziyech qui va offrir les 3 points à Chelsea en marquant le deuxième but des Blues à la 72ème minute.

Une victoire très importante pour Edouard Mendy et ses coéquipiers puisqu’ils maintiennent leur place de leader (33 points), malgré les victoires de Manchester City( 2ème, 32 points) à Aston Villa (1-2) et Liverpool (3ème, 31 points) sur la pelouse d’Everton (1-4).

wiwsport.com