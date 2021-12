Montpellier a battu le FC Metz chez lui sur le score de 3 buts à 1.

Désillusion au Stade Saint-Symphorien des messins. Victorieux de l’OGC Nice (0-1) lors de la précédente journée, le FC Metz a subi aujourd’hui une défaite retentissante à domicile face à des Montpelliérains beaucoup plus engagés.

Montpellier a en effet effectué une bonne première période en regagnant les vestiaires avec le bon résultat de 2-0. Des buts de Savanier et Mavididi respectivement à la 36ème et 46ème minute, avant que Wahi n’aggrave le score 3 minutes après la reprise. Le seul but des messins dans cette rencontre comptant pour la 16ème journée de Ligue 1, a été inscrit par Nicolas de Préville sur une passe décisive de l’international sénégalais Opa Nguette. Lamine Gueye, Pape Matar Sarr et Ibrahima Niane ont aussi disputé cette rencontre.

#FCMMHSC [ 𝕃𝕚𝕧𝕖 ] ⏱ Fin de la rencontre à Saint-Symphorien. 1️⃣ – 3️⃣ pic.twitter.com/uwr2ikztr7 — Fc Metz ☨ (@FCMetz) December 1, 2021

