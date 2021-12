Pour le compte de la 16e journée de Ligue 1, le Stade Rennais accueille, ce mercredi soir (20h00 GMT), Lille. Alfred Gomis est notamment titulaire pour cette rencontre.

Quand l’actuel deuxième du Championnat et le Champion sortant s’affrontent, c’est forcément une rencontre palpitante qui s’annonce. Dauphin du PSG et invaincu depuis 13 rencontres (TCC), Rennes va recevoir Lille (13e) pour tenter de poursuivre sa belle forme et garder sa place.

Meilleur gardien de Ligue 1 cette saison au niveau des clean-sheets, Alfred Gomis (14 matchs, 7 clean-sheets) est sans surprise titulaire au Roazhon Park.

