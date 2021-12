Le retour tant attendu n’a pas été triomphale. Après plus de cinq ans hors des arènes, Zoss effectuait son come-back, dimanche passé, pour défier Alioune Séye 2. Combat organisé par Gaston Mbengue, Zoss a été forcé à l’abandon puisque blessé à l’œil gauche. Et c’est logiquement son adversaire, Alioune Séye 2, qui gagne par décision médicale. Le pensionnaire de l’écurie Walo, décline ses ambitions dans Sunu Lamb.

« Mon objectif, je veux accrocher le titre de Roi des arènes et l’offrir à mes braves supporters. EN tout cas, si je parviens à le faire, personne ne dira que c’est de la chance. Non seulement, j’ai des supporters, mais aussi le talent pour le faire. Je suis doué en lutte et je maîtrise aussi le pugilat. Donc, j’ai toutes les qualités qu’on reconnaît à un grand champion.

EN plus, j’ai consenti beaucoup de sacrifices dans la lutte. Remporter le titre de Roi des arènes, c’est un objectif. Et In Sha Allah, je bosserai dur pour atteindre cet objectif », nous promet le lieutenant de Lac 2, Alioune Séye 2

Avec Sunu Lamb