Depuis la France, Youssou Ndoye à travers un entretien avec nos confrères du journal source A, revient largement sur la participation du Sénégal à l’Afrobasket 2021. Le capitaine et pivot des Lions, en dépit de ses frustrations du fait qu’il a été « presque » mis au placard par Boniface Ndong, le sélectionneur du Sénégal, est davantage déterminé à offrir le trophée continental au Sénégal.

Je n’ai pas eu beaucoup de temps de jeu,

« L’année dernière après la sai­son, quand je suis venu au Sé­négal, je me suis mis à préparer sérieusement l’Afrobasket et la saison qui devait suivre. Quand on est parti à l’Afrobasket, le coach a décidé de jouer sur d’autres joueurs qu’il pense qui peuvent l’aider dans sa stra­tégie. Donc on a tous vu, c’est comme ça que les choses se sont passées. Je n’ai pas eu beaucoup de temps de jeu, même quand je suis sur le ter­rain, tout le monde a vu que ne faisais pas partie de l’attaque, du jeu tactique qui était mis en place. Mais ce sont des déci­ sions du coach, et moi je n’y peux rien.

Je suis un professionnel, je fais ce que le coach me demande. Aujourd’hui, je pense que l’en­ traîneur est mieux placé pour s’expliquer sur ses choix. On est en équipe nationale, et on prend toujours les meilleurs joueurs et après c’est le coach qui décide sur qui il veut jouer en attaque. Depuis 3 ans ou 4, depuis les dernières qualifica­ tions pour la Coupe du Monde et l’Afrobasket, j’ai été tout le temps le meilleur marqueur et le meilleur rebondeur de l’équipe nationale, ça fait 3 ans. Après quand on vient à l’Afro­ basket si le coach décide de jouer sur d’autres joueurs, je ne peux faire que m’adapter.

C’est frustrant mais en tant que professionnel

C’est frustrant mais en tant que professionnel, et on m’a nommé capitaine de l’équipe peut­être par rapport à mon leadership. Mais si le coach me dit de faire une chose je dois l’exécuter. En tant que capitaine tout ce que pouvait faire c’est respecter les consignes. On m’a mis dans une position où je n’avais pas l’habitude de jouer en équipe nationale. Mais le plus important c’était le collec­ tif, et gagner le trophée conti­ nental et c’est encore plus frustrant quand on perd. »

wiwsport.com