Battus à domicile par Aston Villa lors de la dernière journée du championnat élite anglais, les Eagles vont jouer leur 14ème journée de Premier League sur la pelouse de Leeds United. Une rencontre qui s’annonce passionnante avec deux équipes qui ont toutes deux besoin des 3 points d’aujourd’hui.

Crystal Palace occupe la 11ème place du classement de la Premier League avec ses 16 points, tandis que Leeds United, 17ème avec 4 points de moins que son adversaire, bataille pour s’éloigner de la zone rouge. Indispensable dans l’entrejeu des Eagles, l’international sénégalais Cheikhou Kouyaté a été titularisé pour la 10ème fois cette saison en championnat avec Crystal Palace.

COME ON YOU PALACE#CPFC | #LEECRY

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) November 30, 2021