Le mercato en National 1 Masculin bat son plein en cette période d’intersaison. Et c’est du côté de l’AS Douanes que ca bouge, avec l’arrivée de Samba Daly Fall ailier du Dakar Université Club.

Et oui, Pape Fall comme on le surnomme portera les couleurs de l’AS Douanes la saison prochaine. Un départ de plus pour les étudiants après Pape Moustapha Diop, Abdoulaye Ndoye et Lahat Gueye.

Peut-être une surprise pour certains qui le voyaient encore avec le maillot du DUC, mais pour d’autres il s’agit d’un nouveau challenge pour l’arrière polyvalent qui découvre son troisième club en D1.

Basket Senegal