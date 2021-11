A l’issue de la 2ème journée, dimanche dernier, au terrain de Bel-Air, l’Équipe nationale, qui a battu le vice-champion en titre, Requins (22-7), en match de classement, occupe la 1ère place du Groupe A. Tandis que Pikine, dernier de la poule A, et Jambars, 6ème, sont relégués dans le Groupe B, pour la 3ème journée.

Leader à l’issue de la 1ère journée, l’Équipe nationale a écrasé la concurrence pour occuper le fauteuil de leader, après les matchs de classement dans la poule A. Et pour y arriver, les protégés de Gora Faye «Mozaire» ont tour à tour dominé Dragons (40-14), Pikine (54-0) et le tenant du titre Yeumbeul (33-0).

Avec trois victoires de rang, les Lions ont réussi à battre Requins pour la 1ère place. Le vice-champion 2021 avait battu l’ASFA (17-0) et Jambars (12-7), pour devenir leader de la poule B. Le petit poucet Pikine, classé à la 4ème et dernière place dans la poule A et 7ème au classement à l’issue de la 2ème journée, avec trois défaites pour son baptême de feu dans le groupe A, jouera la 3ème journée dans le Groupe B.

Idem pour Jambars, auteur de deux défaites dans la poule B, battu par Yeumbeul (14-19) en match de classement. Le Championnat va se jouer sur 4 journées au sortir desquelles les 8 meilleures équipes du classement général vont disputer la phase finale.

Avec Stades