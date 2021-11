Invité dans l’émission télévisée beIN Center, Edouard Mendy a raconté une anecdote de son coéquipier en club N’Golo Kanté qui avait pressenti leur sacre en Champions League.

2ème du trophée Lev Yachine remporté hier par Donnarumma, Edouard Mendy était l’invité de Bel-Abbès Bouaissi dans l’émission beIN Center. Le gardien des Lions de la Téranga, vainqueur de la dernière Ligue des Champions avec Chelsea, est revenu sur ce sacre en racontant une petite histoire avec N’golo Kanté.

«Je pense que j’ai la meilleure anecdote de la saison», dit Edouard Mendy avant de poursuivre. « Lors de notre match premier match, contre Séville, on était à la marche avec N’Golo Kanté, Kurt Zouma et Olivier Giroud. N’Golo, il est en confiance et il dit : « les gars je pense que cette année on va gagner la Ligue des champions« . Il me dit « ouais, je sais pas, j’ai un pressentiment« », explique le portier de l’équipe nationale du Sénégal qualifiée à la CAN Cameroun 2021 qui va se jouer du 9 janvier au 6 février.

«Et là t’as Séville ! Honnêtement, c’était le match le plus dur qu’on a eu lors de la phase de poules. Ils sont venus chez nous, ils nous ont mis un pressing de malade, ils avaient la possession de ballon 70% du temps. N’Golo, je crois qu’il a couru 13 kilomètres (rires). A la fin du match, je lui ai reposé la question. Il m’a dit « je crois qu’on va attendre un peu avant de dire ça » (rires)», termine le meilleur gardien UEFA de l’année 2021.

