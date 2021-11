Le Villarreal CF passe calmement au prochain tour de la Coupe du Roi en corrigeant Victoria CF sur le lourd score de 0-8.

Villarreal CF a battu le Victoria CF à Riazor sur le score fleuve de 8 buts à zéro et se qualifie ainsi pour le deuxième tour de la Copa del Rey. L’équipe d’Emery était de loin supérieure à son adversaire du jour qui a pourtant réussi à maintenir le score à zéro durant le premier quart d’heure.

C’est Alberto Moreno qui rompt l’équilibre à la 17ème minute avant de s’offrir un doublé cinq minutes plus tard, Les Jaunes n’avait plus qu’à dérouler calmement leur jeu et tuer le match dès la première période avec les buts de Mandi et Alcacer pour le 4-0.

De retour des vestiaires, Unai Emery fait entrer en jeu l’international sénégalais Boulaye Dia qui va aussi participer au festival en inscrivant le septième but des Jaunes à la 82ème minute, après les buts 5 et 6 respectivement marqués par Chukwueze et Gerard Moreno. Le Lion marque ainsi son deuxième but avec Villarreal dans ce match qui va se terminer sur le gros score de 8-0, puisque Nikita Iosifov a corsé l’addition à la 87ème minute

wiwsport.com