Les 100 meilleurs joueurs au monde selon ESPN sont dévoilés ce lundi. Dans la catégorie gardien de but, Edouard Mendy occupe la 7e place.

Le portier des Blues se trouve devant Marc André Stergen (Barcelone), Emiliano Martinez (Aston Villa) et Keylor Navas (PSG) qui boucle le TOP 10. Edouard Mendy est un élément clé de la défense de Chelsea selon le média ESPN qui parle de ses qualités techniques qui l’ont fait brillé de Reims à Rennes (Ligue 1) et aujourd’hui en Premier League. « Avec ses 1,94m non seulement la portée de l’international sénégalais lui donne un avantage pour attraper des centres, mais il est également trompeusement rapide à descendre pour faire de faibles arrêts des deux côtés. De plus en plus composé et mesuré dans sa distribution, à partir de laquelle il lance souvent des attaques, il est devenu un élément clé de la défense de Chelsea ».

Cette année 2021 a été exceptionnelle pour le portier de 29 ans. En ligue des champions comme en Premier League, il a brillé. « Mendy a presque à lui seul gagné trois points à Chelsea à Brentford en octobre. Il a réalisé sept arrêts époustouflants lors d’une victoire 1-0, incitant le manager Thomas Tuchel à le qualifier de « absolument décisif » et l’arrière gauche Ben Chilwell à dire: « Nous devons remercier [Mendy], il était incroyable. »

We've updated our annual list of the top 100 footballers in the world! Jan Oblak is the highest rated goalkeeper 🧤 Full ranking ➡️ https://t.co/2C4iJFmP9Q pic.twitter.com/AN19T3rncz — ESPN FC (@ESPNFC) November 30, 2021

