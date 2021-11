La Fédération Sénégalaise de Basket-Ball a conclu un accord avec la compagnie espagnole NBN23, pour la numérisation de ses compétitions.

Il sera désormais possible de suivre le score des matchs du championnat en temps réel grâce à l’application Swish développée par NBN23. En plus de la possibilité de suivre les équipes et joueurs de son choix, Swish permet de partager des profils de joueurs et d’équipes en un seul clic et directement depuis l’application. L’innovation technologique ne se concentre pas seulement sur la visibilité, mais elle facilitera aussi grandement la gestion des compétitions de Basket-Ball au Sénégal.

Grâce à la technologie NBN23, la Fédération Sénégalaise de Basket-Ball pourra numériser ses compétitions en disposant d’une base de données professionnelle où tous les clubs, équipes, joueurs, licences, compétitions, calendriers, classements, nominations des arbitres etc seront gérés sur la plate-forme de façon automatique et organisée.

Par ailleurs, grâce à l’application, Ingame, les officiels de table de marque utiliseront le système de marquage électronique pour couvrir les matchs numériquement et générer toutes les statistiques en direct aussi bien que la

feuille de match numérique. Ce processus de numérisation commencera dans une première phase par le championnat d’élite masculin et féminin et intégrera étape par étape les autres compétitions nationales et régionales. L’objectif final est que d’ici la fin de l’année 2022, toutes les compétitions de la Fédération Sénégalaise de Basket-ball soient numérisées et puissent être suivies en direct partout dans le monde.

Georgio Semaan, responsable des ventes pour NBN23 en Afrique, a déclaré que “c’est un réel plaisir de voir la confiance que les fédérations africaines ont en notre technologie”. De plus, il est persuadé que ces avancées auront un impact positif sur l’avenir du Basket-Ball Sénégalais. ¨

Pour Maitre Babacar NDIAYE, Président de la Fédération Sénégalaise de Basket-Ball ce partenariat avec NBN23 entre dans le cadre de l’objectif qu’il s’était fixé de moderniser la gestion du Basket-Ball sénégalais

Basket Senegal