Le classement du Ballon d’Or, remporté par Lionel Messi la 7e fois de sa carrière, continue de faire beaucoup des vagues un peu partout dans le monde. « Robert méritait plus ce trophée que Messi» ; « Karim Benzema devrait figurer sur le podium »… Sur les réseaux, dans les médias, fans, observateurs, consultants prennent position, chacun y va de son argument.

Si la majeure partie des débats tournent autour de qui de Messi ou Lewandowski méritait le plus ce sacre, en Egypte, le public semble plus interpellé par la 7e place de Mohamed Salah au classement. Le présentateur de l’émission «Primo» sur la chaîne égyptienne «Ten», Mohamed Farouk, a qualifié la position du Pharaon de «surprise» et d’«injuste». Pour lui, le buteur des Reds méritait mieux que ça au vu de ses performances exceptionnelles avec Liverpool.

De son côté, l’entraîneur des gardiens de Los Angeles Galaxy, Zaki Abdelfatteh, a expliqué la septième place de Salah par l’échec des Reds à remporter des titres l’an dernier. « Salah aurait dû occuper la quatrième ou la troisième place, pas la septième, et Lewandowski méritait d’être sacré meilleur joueur du monde, pas Messi », a-t-il défendu. Il a ensuite ajouté :«Salah a eu un début de saison très spécial avec Liverpool et il a l’opportunité de remporter la Coupe d’Afrique des nations avec l’équipe égyptienne, ainsi que des titres avec Liverpool afin de recevoir le prix l’année prochaine.»

Jimmy Pavon, l’ex entraîneur personnel de la star égyptienne à la Roma, estime lui que Mo Salah méritait de figurer parmi les 3 meilleurs joueurs du monde. Il est ensuite allé de son conseil pour le numéro 11 des Reds : « Salah, maintenez votre niveau de performance, gardez en tête que chaque jour vous voulez être meilleur et profitez de l’opportunité que la vie vous offre aujourd’hui pour briller avec votre club et avec votre équipe nationale », a conclu le Colombien dans une déclaration à Cairo24.

Il faut aussi remarquer que la presse égyptienne a préféré couvrir le sacre de Salah dans la soirée Golden Foot plutôt que la soirée Ballon d’Or, donnant plus d’importance à la première comme signe de reconnaissance à sa superstar.

SNA