Edouard Mendy a offert son plus beau sourire à tous ses fans qui ont décrié partout sur la toile, sa deuxième place sur le trophée Lev Yachine. Mendy dit merci.

Cette cérémonie du Ballon d’Or 2021 sera inoubliable pour beaucoup de personnes notamment les fans d’Edouard Mendy, de Chelsea, du Sénégal ou simplement tous ceux qui ont suivi la belle année 2021 du Lion de la Teranga. Nombreux sont surpris ce lundi soir de ne pas le voir soulever le trophée Lev Yachine. Il sera simplement recaler à la 2e place.

Alors qu’il avait brillé de son absence sur la liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or, Mendy meilleur gardien de l’UEFA n’en avait pas fait cas et avait décidé de « continuer le travail ». Ce qu’il réussit à montrer tous les week-ends en Premier comme en Ligue des champions. C’est dans cette ambiance d’optimisme que le Lion a posté sur sa page Instagram, un message de remerciements à ses fans. « Ce soir, je me sens béni et je suis reconnaissant. Merci à tout le monde pour tes ces messages et de me supporter sans relâche » a t-il partagé.

Edouard Mendy, 29 ans, est aussi en lice pour les trophées meilleur gardien The Best et Globe Soccer Awards. Son club Chelsea qualifié pour les huitièmes de finale de la ligue des champions 2021-2022, occupe la première place de la Premier League.

wiwsport.com