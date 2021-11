Sans surprise, l’ex-champion d’Afrique, Mamadou Ndoye Diop chez les hommes, et Ramatoulaye Camara en dames ont remporté sans beaucoup de peine la 5ème et dernière journée du championnat national de triathlon, qui s’est tenue à Saly sur la plage en face de l’hôtel Safari, hier dimanche.

Malgré le soleil ardent sur la Petite Côte, il y avait 60 athlètes présents à Saly pour le compte de cette ultime journée du championnat local en aquathlon, une épreuve combinée sans arrêt, consistant à enchaîner un parcours de natation et un parcours de course à pied. Chez les cadettes, sur une distance de 400 m de nage et 1 km de course à pied, Mariama Sidibé (Saly) a survolé les débats avec un chrono de 18mn59 devant les deux sociétaires de Ngor, Aïssatou Mbengue (19mn17) et Sali mata Guèye 19mn18 (USO).

Pour les cadets, le gain est revenu à Malick Diop (RS Yoff) avec un temps de 16m19 devant Serigne Babacar Dieng (AOC) 16mn42 et du Ouakamois Seydina Issa Thiaw 17mn08. Chez les seniors et juniors, avec une distance de 800 m et 5 km de course à pied, le grand favori et ex champion d’Afrique, le Yoffois Mamadou Ndoye a remporté le gain chez les hommes en 27mn11 devant les deux sociétaires d’AOC, Abdou Karim Seck 27mn42 et Mamadou Ndoye Sow 29mn54′.

En dames, Ramatoulaye Camara d’ECN a pris le meilleur devant ses concurrentes en 37mn36 devant Ndèye Dadoua Diagne (AOC, 41mn09) et Yaye Diadou Diagne (42mn26).

Avec Stades