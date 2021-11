Le président du Saint-Louis Basket Club (SLBC), Baba Tandian, a annoncé son retrait de la présidence du club.

La nouvelle est tombée ce dimanche, M, Baba Tandian a décidé de mettre un terme à sa présidence à la tête de l’équipe fanion du nord. Une décision mûrement réfléchie et notifiée ce samedi 27 novembre 2021, aux membres du comité directeur du club, par courrier.

« Ma décision est motivée par deux choses : le manque de soutien de la part des enfants de Saint-Louis pour le rayonnement du SLBC et les charges extrêmement lourdes, malgré l’aide financière de certains sponsors… On a eu près de 110 millions de charges salaires, frais de déplacement, restauration, les appartements et les extras. Tout ceci est une charge extrêmement lourde pour une seule personne qui est le président », détaille l’ancien président de la Fédération sénégalaise de Basket-Ball (FSBB).

En poste depuis mars 2020, Baba Tandian se dit peiné de devoir quitter le club : «Je serai toujours avec le SLBC, je lui apporterai mes conseils, mon appui financier pour accompagner men équipe de cœur, le SLBC, et son nouveau président pour le rayonnement du basket à Saint-Louis ».

Avec Stades