Le grand combat tant attendu entre Pakala de Mbour Montagne et Forza de Fass-Ndakaru a tenu toutes ses promesses. En 15 secondes seulement de combat, Forza s’est offert la peau de Pakala, prenant du coup sa revanche sur son bourreau du 4 avril 2012.

L’arène nationale a refusé du monde, hier, à l’occasion de la 8ème journée de la saison. Organisée par le promoteur Gas ton Mbengue, les nombreux amateurs ont assisté à un combat plaisant. C’est à 19h43 que l’arbitre de la partie a sifflé le début des hostilités sous les feux des pétards allumés par les organisateurs. Un combat où il n’y a pas eu de round x d’observation puisque les deux lutteurs déterminés voulaient en finir pour de bon. Alors que l’on pensait que Forza allait se ruer sur son adversaire comme il en a l’habitude c’est tout le contraire qui va se passer.

Pakala dopé par ses nombreux fans de marcher sur Forza mais ce dernier en profita pour chercher l’accrochage et d’amorcer du même coup un mboot qui ne laissa aucune chance à Pakala qui s’affala à terre, tout le visage couvert de sablé. Une victoire nette et limpide sans aucune contestation possible. En 15s, Forza de prendre enfin sa revanche sur Pakala qui l’avait battu le 4 avril 2012 à Thiès.

Neuf ans après, la force de Fass de rétablir les pendules à l’heure et de rester du même coup sur une dynamique de cinq victoires d’affilée. Quant à Pakala, après son revers contre Gris 2, il connaît une véritable descente aux enfers.

Avec Sunu Lamb