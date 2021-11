Un an après la disparition de son mari, Marie Aude Diop, veuve de l’ancien international Pape Bouba Diop, s’est entretenue avec la TFM. Cette dernière, a évoqué les envies de leur fils Aron d’arborer le maillot national du Sénégal.

Pour les un an du regretté Pape Bouba Diop (28 janvier 1978 – 29 novembre 2020), iGFM s’est entretenu avec Marie Aude Diop, veuve de l’ancien international sénégalais. Une interview dans laquelle elle explique ses derniers moments avec Pape Bouba et toute l’affection qu’elle lui porte. Marie Aude a aussi parlé de son fils avec l’ancien de Fulham, Aron, qui évolue actuellement à l’Académie Génération Foot.

« Ce qui me rassure, c’est que c’est un enfant qui était compliqué. Quand son papa était malade, il nous a fait tout voir, parce qu’il ne trouvait pas sa voix. Grâce au fait qu’on ait accepté qu’il rentre à Génération Foot, il a enfin trouvé sa voix et il est mieux dans sa peau. Je le vois grandir, je le vois changer. Il est métis et Sénégalais, donc pourquoi vivre en France alors qu’il ne se sentait pas bien ici.”, détaille la maman du jeune Aron âgé de 15 ans.

Elle a aussi avoué que son fils souhaiterait, tout comme son père, porter les couleurs de l’équipe nationale du Sénégal. “Il est plus heureux là-bas (Sénégal). Donc, je suis très contente qu’on ait accepté de me le prendre. Je suis très contente de le voir évoluer et ça me fait plaisir. Je sais que ça Bouba aurait aimé que son fils vive au Sénégal. Je pense qu’il serait très fier. Il y a certaines choses qui leur ressemblent. Lui (Aron), il m’a dit que s’il doit jouer, ce sera comme son père, équipe nationale du Sénégal pour lui faire honneur s’il a la chance d’aller jusque-là”,

