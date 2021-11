Le Paris Saint-Germain jouait hier dimanche contre l’AS Saint-Etienne. L’international sénégalais Idrissa Gana Gueye a réagit à la fin de ce match terminé sur un 3-1 en faveur du PSG.

Le PSG se déplaçait, hier dimanche, sur la pelouse de l’ASSE pour la 15ème journée de Ligue 1. Un match qui s’annonçait de bonne augure pour les Stéphanois mais qui a fini par se solder sur une défaite des Verts. En effet, l’AS Saint-Etienne a ouvert le score à la 23ème minute avant d’être réduit à 10 juste avant la pause à la 45ème minute, puis remonté au score en deuxième période par les parisiens. Score final, 3 buts à 1 pour les visiteurs.

Auteur d’un bon match avec le club de la capitale, l’international sénégalais Gana Gueye a réagit sur la victoire de son club au micro de PSG TV. « Nous sommes très satisfaits du résultat. On a bien commencé le match mais malheureusement on prend ce but là qui nous a fait un peu mal. On s’est bien repris par la suite, on a essayé de maîtriser le jeu et de marquer ces buts. Finalement on marque 3-1 et nous sommes très heureux« .

Le Lion, qui jouait son 11ème match en Ligue 1 cette saison avec 3 buts au compteur, a tenu à exprimer ses félicitations au portier de l’équipe adverse, auteur d’une très belle prestation selon le milieu du PSG. « Félicitations au gardien stéphanois qui a fait un très très beau match aujourd’hui, qui a fait beaucoup d’arrêts. Même s’il prend trois buts on le félicite parce qu’il a fait un beau match. On est contents aussi, on aurait pu marquer plus de buts mais l’essentiel était de gagner et on l’a fait« .

🎙️ @SergioRamos : « C'est une sensation unique » ❤️💙 Retrouvez également les réactions d'@IGanaGueye et Mauricio Pochettino après #ASSEPSG. ⤵️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 28, 2021

