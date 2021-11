Edouard Mendy, 2e du trophée Yachine France Football, un gros scandale ! L’ancien international Habib Beye n’a pas mâché ses mots sur le plateau « Les grandes bouches » de Canal. Selon lui, faire passer l’Euro devant la ligue des champions est tout simplement « hypocrite ».

« La saison de Mendy dans sa globalité est bien plus aboutie que celui de Donnarumma. On a récompensé un joueur sur un mois de compétition et sa saison au Milan qui n’est pas mauvaise. Et je pense qu’Edouard Mendy a fait une meilleure saison en plus avec la ligue des champions. Pourquoi on valorise une Euro qu’une ligue des champions? Qu’est ce que l’année exceptionnelle? L’année exceptionnelle, c’est 12 mois, ce n’est pas un mois de compétition. Arrêtons avec cette hypocrisie de dire que c’est l’euro, c’est une année exceptionnelle. C’est sur 12 mois et sur cette durée, Edouard Mendy est le meilleur gardien d’Europe, il n’y a pas de débat » s’est offusqué l’ancien footballeur reconverti en entraineur. Edouard Mendy passe devant le portier italien sur les statistiques, pourtant il est absent du top 30 alors que Donnarumma termine à la 10e place.

Une grotesque erreur de France Football qui selon Beye ne valorise pas le talent africain, souvent lésé dans ces remises de trophées.. Pourquoi Edouard Mendy est à la 2e place? La réponse est toute simple. « Parce qu’il est africain et sénégalais. Et sa sélection ne rayonne pas comme l’Italie peut rayonner comme aura médiatique dans tout ce que cela représente. Aujourd’hui, on considère et il y’a même des entraineurs qui le disent « la CAN est un petit tournoi », toutes ces choses là qui font que l’on ne reconnait pas un international africain ou polonais, parce qu’on en a parlé pour Lewandowski. »

