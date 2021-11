Le Ballon d’Or 2021 a été décerné ce soir au théâtre du Châtelet de Paris. C’est l’argentin Lionel Messi qui a été sacré au bout de cette cérémonie et ce pour son septième Ballon d’Or. L’international égyptien Mohamed Salah, seul africain dans le Top 10 final de cette 65ème édition du prix décerné par France Football, a fini à la septième place, tout juste derrière Cristiano Ronaldo.

Un des meilleurs joueurs des Reds de Liverpool, Mohamed Salah a marqué à lui tout seul 31 buts et a réussi 6 passes décisives en 51 matchs avec Liverpool lors de la saison 2020-2021 écoulée. Des statistiques qui confirment le sens du but aigu de l’ailier égyptien de 29 ans qui a dépassé cette année Didier Drogba en devenant le meilleur buteur africain de tous les temps de la Premier League.

Le numéro 11 de l’emblématique club anglais Liverpool FC, très fort en ce début de saison avec des chiffres incroyables, semble être bien parti pour la prochaine édition du Ballon d’Or. Salah en est déjà à 17 buts et 7 passes décisives en seulement 18 matchs avec Liverpool cette saison.

Ranked at the 7th place for the 2021 #ballondor ⤵️@MoSalah 🇪🇬@LFC pic.twitter.com/5P7bnWKeSR

