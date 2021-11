Seuls deux africains sont en lice pour la 65e édition du Ballon d’Or France Football. L’heureux élu sera connu ce lundi. Alors que les résultats du classement top 30 commencent à être connu, Riya Mahrez est classé à la 20e place.

L’attaquant de Manchester City termine dans cette course à la 20e place. Il devance le milieu de terrain des Red Devils, Bruno Fernandes (21e), l’attaquant de Tottenham Harry Kane (23e), son coéquipier Phil Foden (25e) et Ruben Dias (26e).

Rappelons que le champion d’Afrique 2019 a inscrit 14 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues lors de la saison 2020-2021, en club. En plus de remporter la Premier League et a disputé la finale de la ligue des champions. Sur l’année 2021, il a aussi disputé 9 matchs avec les Fennecs pour 8 buts inscrits et 3 passes décisives.

Il ne s’agit pas de son meilleur classement dans le Ballon d’or France Football. En effet, Riyad Mahrez est présent dans le Top 20 pour la troisième fois. En 2016, il occupait la 7e place du classement avec 20 points. Puis en 2019, 10e du classement avec 33 points. Son manque de temps de jeu dans l’effectif des Citizens a surement été un inconvénient pour lui.

